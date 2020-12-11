السعودية | المرور :خمس أماكن يمنع وقوف قائدي المركبات بها

المناطق - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور، الأماكن التي يُمنع الوقوف فيها من قبل قائدي المركبات

وأوضح المرور، أن تلك الأماكن تشمل جميع المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف، وعند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق، وكذلك على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

وبيّن أن الأماكن تتضمن أيضاً إذا كان على مسافة أقل من 20 متراً من جسر أو نفق، إضافة إلى الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.