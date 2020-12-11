شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الإلكتروني وأموال القاصرين على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية «عبر الاتصال المرئي» ضمن أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة خلال أيام الأسبوع المقبل، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها.

وفي سياق أعمال الجلسة العادية السابعة، الإثنين القادم، يحسم المجلس، قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح لتعديل الفقرة «الثانية» من المادة الـ26 من نظام العمل

ويناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية. ويدرس تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتليفزيون.

ويصوّت الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم. ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

كما يناقش التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إضافة إلى مناقشة تقرير مقدّم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها. ويدرس المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، إضافة لمناقشة تقرير مقدّم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لحي السفارات.

ويصوت المجلس الأربعاء القادم، على توصيات لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتوصيات لجنة النقل على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام إضافة إلى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار، والتقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.