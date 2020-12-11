شكرا لقرائتكم خبر عن تصاميم عالمية لمجمعات محاكم «العدل» والان نبدء بالتفاصيل
وبين «الصمعاني»، خلال اطلاعه على التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم الوزارة بالرياض وجدة ومكة المكرمة، أنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة، لتتم الاستفادة من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.
من جهته، بين محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية، تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.
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