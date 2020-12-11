شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية الاستحقاق لـ 14 مقيماً تبرعوا بالدم والان نبدء بالتفاصيل

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه «10 مرات». وشملت قائمة المقيمين الممنوحين هذه الميدالية كلا من: خالد مصطفى محمد سلطان، محمد سالي جاميري حسن، عاصم أحمد حجازي، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى، جوي لاورينس رييس تولوسا، عصام أسعد عبدالملك، منصور عبدالرؤف منصور عرابي، سمير محمد خالد الشعار، معاذ محمد حشيشو، ديمة مهدي إبراهيم يانس، نبيه منصور أوغلوي، خضر أحمد عبدربه قصول، أوس رجب سعيد شهوان، موسى عفيف أحمد سعيد.

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