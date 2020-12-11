شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء» تزرع 700 شجرة بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة القطيف، أمس، مبادرة «لنجعلها خضراء»، في صفوى، بمشاركة أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعة من الفرق التطوعية، من ضمنهم فريق نادي الصفا الرياضي، وعلم الهدى، وأسيل الخير، وكيان الخير، وبصمة خير، بالإضافة إلى أصدقاء البلدية.

وتضمنت المبادرة التي نفذتها بلدية صفوى زراعة 700 شجرة في عدد من شوارع المدينة، وذلك حرصًا على المحافظة على البيئة، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع، وتأكيد أهمية الشجرة وفوائدها على تخفيض درجة الحرارة، وزيادة توفير الظل، وتنقية الهواء؛ لأنها تمتص الملوثات، وتعترض الغبار والجسيمات الصغيرة، وتُنتج الأكسجين.

وأكد رئيس بلدية صفوى م. نايف القحطاني أهمية دور جميع الفرق التطوعية ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح مبادرة «لنجعلها خضراء»، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات والفعاليات التطوعية تستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورهم في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها البلدية وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع في الجوانب الاجتماعية والمعنوية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية في بناء وتنمية المحافظة عامة.

وأكد استمرار مبادرات التشجير سعيًا لتحقيق رسالتها بزيادة الرقعة الخضراء، وتجميل المدينة، وزيادة نصيب الفرد منها.