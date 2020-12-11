شكرا لقرائتكم خبر عن آل بن علي مشرفا لإعلام قطاع العمل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كلف مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي مشرفا عاما للعلاقات العامة والإعلام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية إضافة إلى عمله.

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