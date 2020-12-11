بالفيديو.. المطلق يوضح حكم من أحرم ولم يكمل عمرته

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من أحرم ولم يكمل عمرته؛ وذلك ردًا على استفسار من سيدة لم تكمل عمرتها.

وقال الشيخ المطلق، في برنامج فتاوى على “قناة السعودية”: “إن كانت السيدة قد اشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني” فلا شيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فإنه يجب عليها أن تعود إلى مكة المكرمة وتكمل عمرتها.

وأضاف المطلق: “في حال أفسدت عمرتها بجماع أو نحوه، فعليها أن تتم هذه الفاسدة، وتقضيها بعمرة جديدة”.

