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2020-12-11 الدفاع المدني يعلن عن 18 وظيفة إدارية للرجال والنساء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف “جدارة” http://mcs.gov.sa. وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .



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