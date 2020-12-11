السعوديون يترقبون تحديث أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020م

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020م في المملكة العربية السعودية التي يترقبها السعوديون في جميع أنحاء المملكة، وسوف يبدأ البيع بالأسعار الجديدة بداية من صباح الغد، حيث من المقرر أن يتم تحديث أسعار الوقود من قبل شركة أرامكو، في العاشر من كل شهر ميلادي، فيتم رفعها أو خفضها وفق معايير معينة، وسوف يشهد محرك البحث جوجل خلال الساعات القادمة ضغطًا شديدًا لمعرفة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وفي هذه المقالة عبر موقع نجوم مصرية سوف نتابع أي تغييرات وننقل لكم الأسعار الجديدة فور إعلانها من شركة أرامكو رسميًا فتابعونا.

أسعار البنزين

أسعار المنتجات البترولية الحالية

أسعار البنزين على وجه الخصوص سوف يكون محل بحث كبير باعتبار هذا المنتج الاكثر استهلاكًا في المملكة، وكانت شركة أرامكو أعلنت أسعار المنتجات النفطية للشهر الماضي والتي سيبقى العمل بموجبها حتى نهاية اليوم الموافق 10 ديسمبر 2020، ونذكركم بالاسعار الحالية وهي كما يلي:

سعر البنزين 95 للتر الواحد 1.58 ريال سعودي سعر البنزين 91 للتر الواحد 1.44 ريال سعودي سعر الكيروسين للتر الواحد 0.70 ريال سعودي سعر غاز البترول المسال للتر الواحد 0.75 ريال سعودي سعر الديزل 0.52 ريال سعودي

أسعار البنزين شهدت عدة تغيرات في عام 2020

ويُذكر أن أسعار مادة البنزين شهدت عدة تغيرات خلال العام الجاري حيث وصل أعلى معدل سعر للبنزين في شهر مارس الماضي فوصل سعر لتر البنزين 95 إلى 1.05 ريال سعودي، وسعر لتر 91 وصل إلى 1.55 ريال سعودي ، وبدأت بالتراجع خلال الأشهر التالية، حيث انخفض سعر لتر البنزين 95 إلى 1.47 ريال، ولتر 91 إلى 1.33 ريال ،

أما أعلى معدل انخفاض العام الجاري كان في شهر مايو حيث انخفضت أسعار مادة البنزين للتر 95 إلى 0.82 ريال، وليتر 91 إلى 0.67 ريال سعودي، وبدأت الأسعار بالارتفاع مجددًا في الشهر الماضي ليصل سعر لتر البنزين 95 إلى 1.58 ريال، وسعر لتر 91 إلى 1.44 ريال .

أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر 2020

وبانتظار إعلان شركة أرامكو لأسعار البنزين والمشتقات البترولية الأخرى بعد مراجعتها للأسعار لشهر ديسمبر 2020 نأمل متابعتكم لنا لنطلعكم على الأسعار الجديدة فور الإعلان عنها رسميًا خلال وقت قصير .