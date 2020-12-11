شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يعتمد خطة «تباشير الخير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز خطة مشروع «فريق تباشير الخير التطوعي» الذي أطلقه سابقًا. ووجه الأمير فيصل بن خالد المحافظين باستقبال أعضاء الفريق في كل محافظة، واستكمال مختلف المتطلبات بما يضمن تأدية الفريق لمهامهم على النحو المطلوب.

وتضمنت خطة المشروع تشكيل أعضاء الفريق من الناشطين في نشر أخبار الأمطار والسيول ومنابت العشب والفقع والأماكن المثلى للتنزه والرعي، من محافظات المنطقة بواقع 3 أعضاء في مدينة عرعر، ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة بإجمالي 12 عضوا، مع أحقية كل عضو في الفرق، إضافة عدد من الأعضاء المتطوعين كفرق عمل فرعية لدعم أعمال الفريق، وفق آليات دقيقة وشروط محددة تضمن اختيار المتطوعين من أصحاب الاهتمام والتخصص والخبرة.

كما تضمنت الخطة تزويد الأعضاء بالممكنات من مركبات دفع رباعي وأجهزة تواصل وأجهزة تصوير بما يعزز من قدراتها على الرصد والنشر أولا بأول وبما يحفظ سلامة الأعضاء في مختلف الظروف المناخية والجغرافية من المخاطر المحتملة. وتتضمن مهمة الفريق توثيق ورصد أخبار الأمطار والفياض ميدانياً بشكل منظم ووفق آليات دقيقة وبشمولية وبمصداقية مع مراعاة متطلبات السلامة أثناء الرصد والنشر.

وستسهم التغطيات الشاملة والدقيقة والمحترفة لـ«فريق تباشير الخير التطوعي» إن شاء الله في تنشيط السياحة البرية الموسمية وتحّفز هواة البر من مختلف أنحاء المملكة لزيارة المنطقة والاستمتاع بأجوائها الربيعية المتميزة. فيما حُددت إدارات الدفاع المدني وأمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشركاء لمشروع الفريق التطوعي.