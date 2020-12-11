شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، أمس الخميس، عن الفئات ذات الأولوية في المملكة للتطعيم باللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور طارق الأزرقي في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن المملكة وبقية دول العالم سيكون لديها ترتيب للفئات التي سيتم تقديم اللقاح لها، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن تلك الفئات تشمل العاملين الصحيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كون تطعيم تلك الفئات سيساهم في منع الإصابات الشديد التي تسبب الوفاة، على أن يتم توزيع اللقاح بعد ذلك على بقية المواطنين.