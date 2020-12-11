شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أنه سيتم البدء بتطعيم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا رسميا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

وأوضح جوخدار أنه تم تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك بهيئة الغذاء والدواء وسيتم توريد اللقاح للمملكة، مؤكدًا أن اللقاح ثبتت فعاليته.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت اليوم الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.