الجوازات السعودية تحدد شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية

حددت المديرية العامة للجوازات شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية، والتي من أبرزها أن تكون الإقامة سارية المفعول.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب التحقق من شروط عدة قبل الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية منها:

1-أن تكون الإقامة سارية المفعول.

2-أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.

3-لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

4-ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

5-إذا تجاوز 15 يومًا لا يتم إلغاؤها نهائيًّا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة، ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أنه إمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

واشترطت الجوازات السعودية لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل.

وكذلك خلو سجل العامل من المخالفات المرورية وصلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا فأكثر، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

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