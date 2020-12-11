إتلاف 113 كيلوجرامًا من مواد التبغ المخالفة بنجران

وأضاف آل جليدان أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي للحد من انتشار مادة التبغ وأنواع المعسلات المخلوطة والحد من ظاهرة انتشار التدخين في الأماكن المغلقة لافتًا إلى أهمية تعاون الجميع من خلال البلاغ عبر تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التبغ، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع كونه يعد إعلان بطريقة مباشرة ، وبيع سجائر أقل من 10 حبات وتبغ مخلوط تمباك + شمه وبيع معسل أقل من 500 جرام وبيع مشتقات التبغ التي لا تحمل بيانات تحذيرية أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20 ألف ريال.
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