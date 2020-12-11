جولة ميدانية على المشاريع البلدية في الخرج

وتم خلال الجولة الاستماع لشرح تفصيلي من رئيس البلدية المهندس خالد الزيد عن جميع المشاريع التنموية التي تقوم بها البلدية وتسعى بكل جهد إلى إنجازها وفق الإمكانيات المتاحة.
وبين رئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي أنه تم الاطلاع على سير العمل في المشاريع على الواقع وحث المقاولين على أهمية سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها أهالي محافظة الخرج. وأضاف العنزي جهود البلدية المستمرة في سبيل الرقي والتطوير الشامل من أجل تقديم أفضل الخدمات للأهالي.
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