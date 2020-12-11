بر الشرقية والإسكان يطلقان حملة تطوعية لتشجير

بدأت جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية أمس في تنفيذ حملة تطوعية لتشجير الفلل الجاهزة بمشروع إسكان الخبر. وقال الأمين العام للجمعية سمير العفيصان إن الجمعية شاركت في الحملة التطوعية للتشجير ضمن حملة الشرقية خضراء وتزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتطوع وانطلاقًا من دور الجمعية الرائد في التنمية المجتمعية مشيدًا بالجهود التنموية المجتمعية لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية وبدور المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد العفيصان أهمية التطوع القيادي مشيرًا إلى مشاركة مساعد الأمين العام لجمعية البر للتنمية المستدامة فيصل المسند ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبد الله المويهي في مبادرة التشجير التطوعية بالخبر.

معبرًا بأن القيادات لا بد أن تكون مثالًا وقدوة حسنة للمتطوعين لتشجعيهم على تقديم المزيد للمجتمع، وأن تكون القيادات ضمن الصفوف الأولى للمتطوعين بالمملكة بدوره قال فيصل بن مقبل المسند مساعد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية للتنمية المستدامة خلال مشاركته بحملة التشجير التطوعية إن التطوع ركيزة أساسية من ركائز التنمية مشيدًا بدور جمعية البر بالشرقية ووزارة الإسكان في طرح وتوفير الفرص التطوعية للمتطوعين بالمملكة قائلا إن الجمعية وفرت مؤخرًا العديد من الفرص التطوعية للمتطوعين عبر منصة العمل التطوعي، وحرصت على استقطاب المزيد من المتطوعين، واهتمت بتفعيل الشراكات التطوعية مع الجهات المختلفة حتى حصلت مؤخرًا على تكريم وزارة الموارد البشرية كأفضل الجهات الأكثر تفاعلًا على منصة العمل التطوعي.​