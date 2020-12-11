هيئة الصحفيين بحائل‬ تختتم ورشة التصوير الصحفي

فيما أقيم القسم العملي في المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة جبة- «110 كم شمال مدينة حائل» حيث زار المشاركين في الورشة متحف النايف التاريخي، ومتحف العيادة الأثري، ومتحف ناصر الثويني، والأماكن الأثرية بجبل أم سنمان، وقد شمل القسم العملي على تدريبات عملية في كيفية التقاط الصورة الصحفية من عدة زوايا مختلفة وأهمية اختيار التوقيت وأنواع الصورة الصحفية.
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