هيئة الصحفيين بحائل‬ تختتم ورشة التصوير الصحفي

اختتمت‬ مساء أول أمس ورشة عمل «التصوير الصحفي» للمدرب جبر عمران العمران و التي نظمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل ضمن برامجه وأنشطته المجدولة لعام 2020م، واستمرت لمدة يومين بقسميها النظري والعملي. وشارك بها 60 مصورًا ومصورة وكان القسم النظري للورشة التدريبية قد أقيم على مسرح الغرفة التجارية بمدينة حائل حيث تحدث المدرب العمران عن أساسيات الصورة الصحفية ومواصفاتها والمهارات التي يتوجب على المصور الصحفي التحلي بها.

فيما أقيم القسم العملي في المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة جبة- «110 كم شمال مدينة حائل» حيث زار المشاركين في الورشة متحف النايف التاريخي، ومتحف العيادة الأثري، ومتحف ناصر الثويني، والأماكن الأثرية بجبل أم سنمان، وقد شمل القسم العملي على تدريبات عملية في كيفية التقاط الصورة الصحفية من عدة زوايا مختلفة وأهمية اختيار التوقيت وأنواع الصورة الصحفية.