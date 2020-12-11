تدشين إدارة التخطيط والاستعداد للطوارئ بمستشفى شرق جدة

من ناحية أخرى وفي ظل سعي إدارة المستشفى بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جده للارتقاء بخدمة النقل الإسعافي للمرضى والاستجابة السريعة مع الحالات الطارئة وتجويدها، نفذت إدارة المستشفى مع إدارة الطوارىء والأزمات فرضية طارئة بدأت بتلقي بلاغ لحادث انقلاب باص به 40 حالة، وبعد إجراء الفرز تبين أنه تم توجيه 20 حالة للمستشفى ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى طوارىء المستشفى والذي يعمل به نخبة مميزة من المسعفين المدربين والمؤهلين، وقد تم مباشرة الحالات من قبل قسم الطوارىء حسب خطورتها في منطقة الفرز المخصصة لها، وتوزيعها في المنطقة الحمراء والصفراء والخضراء وتقديم الرعاية لهم، وقد تم فرز الحالات الواصلة للمستشفى منها 6 حالات حمراء حالاتهم خطيرة و 5 حالات صفراء متوسطة الخطورة، و5 حالات خضراء بسيطة و4 حالات تم توجيههم لمكان آخر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. و تهدف التجربة الفرضية والاستفادة من الخبرات وتدريب العاملين ومدى الإستعداد للتعامل مع الحوادث و الكوارث .
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