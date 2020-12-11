السعودية اليوم / المغرب تسجل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3345 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 65 حالة وفاة ,ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 6492، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 345 ألفاً و934 حالة .

// انتهى //

23:47ت م

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الرباط 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 391 ألفاً و529 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 65 حالة وفاة ,ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 6492، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 345 ألفاً و934 حالة .// انتهى //23:47ت م0169

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