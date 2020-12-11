2020-12-11

وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابة القبول لـ الوظائف العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد “رجال” للفترة الأولى لعام 1442هـ.

وقالت وزارة الدفاع، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن التقديم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 /4/ 1442هـ.

وأضافت وزارة الدفاع أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول، عبر زيارة بوابة القبول الموحد من هنـا.



