2020-12-10

الأرصاد تتوقع سحبًا ممطرة وضبابًا على 6 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في المركز الوطني للأرصاد، تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض غدًا الجمعة.

كما توقعت الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فتصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، وأدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في عرعر وطريف.

