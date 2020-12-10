ماذا قالت «الموارد البشرية» بشأن الشهادات التخصصية وتغيير المهن؟

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جدة - خالد شويل - إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الشهادات التخصصية وتغيير المهن والتحقق من شهادات الخبرة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بالنسبة للمهن التخصصية، هناك جهات إشرافية تؤدي أدواراً تكاملية وهي المفوضة بإصدار تراخيص مزاولة المهن التخصصية للعامل قبل ممارسته العمل.
وأضافت الوزارة في بيان توضيحي: «في حال احتاجت جهة العمل تغيير مهنة عامل لديها، فيجب عليها الحصول على ترخيص من الجهات الإشرافية المعنية في حال كون المهنة الجديدة من المهن التخصصية، بناء على اشتراطات ومعايير محددة من هذه الجهات، أما تعديل المهن العامة فيعود لجهة العمل».
وفيما يتعلق بشهادات الخبرة قبل التوظيف، ذكرت الوزارة أنها تعود لجهة العمل الموظفة، وهي المسؤولة عن التحقق منها، علما بأن الخبرة ليست من متطلبات التصنيف المهني السعودي.
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