شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن ملامح الفكرة الأولى من العشرين التي دعمتها " الترفيه ".
وقال " آل الشيخ ":" الفكرة الأولى من العشرين ودعمناها في هيئة الترفيه، وإن شاءالله تعجبكم الوعد فيها آخر ديسمبر بإذن الله، وتراني بغث الشركة كل شوي بزيارة أتابع المشروع ".
وكان " آل الشيخ " وجه طلبا من المواطنين والمقيمين في المملكة بتقديم مقترحات لأنشطة ترفيهيه.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو، قال فيه: " أنا أبغى أنكم تفتحون فرصة لكل سعودي وسعودية ومقيم، الأولوية للسعودي والسعودية وبرضه للمقيم في البلد يرسل مقطع مدته 3 دقائق يشرح فكرة ترفيهية هو قادر على تنفيذها وتفيدنا ".
وتابع آل الشيخ، قائلا: " ما يرسل لنا خرابيط ويضيع وقتنا، وتفرزون أهم الفرص وأهم 20 مبادرة في هذه إحنا بنتبناها شخصيا كهيئة ترفيه في جميع مناطق المملكة أنا أبغى تجي آلاف المبادرات لمدة 3 دقائق يعمل لها بريزنتاشن فيديو مرتب ما يضيع وقتنا الله يعافيه ".
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