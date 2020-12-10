شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح حكم من أحرم ولم يكمل عمرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق حكم من أحرم ولم يكمل عمرته ,وذلك ردا على إستفسار من سيدة لم تكمل عمرتها.

وقال المطلق:" أن كانت اشترطت قالت"إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فلاشيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فإنه يجب عليها أن تعود إلى مكة وتكمل عمرتها".

وأضاف المطلق في حال أفسدت عمرتها بجماع أو نحوه فعليها أن تتم هذه الفاسدة وتقضيها بعمرة جديدة.