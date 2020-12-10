شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل الصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، عن حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال " جوخدار ":" سجلت 6 حالات وفاة بالفعل وكلها كانت جلطة دماغية وجلطة قلب ليس لها علاقة باللقاح نهائيا ".

وأوضح أنه تم تفصيل أسباب الوفاة، وعلاقتها بالعمر والأعراض الأخري التي أثبتت أن اللقاح ليس له دخل مباشر في الوفاة ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات.

وسجلت منطقة الرياض 47 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة، والمدينة المنورة 17 حالة.