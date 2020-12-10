أكدت رفعه من الموقع..
قالت أمانة منطقة القصيم، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود قبر في أحد شوارع مدينة بريدة فإنه تم الوقوف على الموقع في حينه، وتبين أن الشاخص المشار إليه في الفيديو عبارة عن شاخص منفذ من مجهول ومهمل في أحد شوارع المدينة وليس في موقع قبر فعل، وتم رفعه من الموقع.
وأوضحت أمانة القصيم في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن المتوفى المدونة بياناته على الشاخص مدفون في مقبرة الموطأ بمدينة بريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمانة القصيم تكشف حقيقة وجود قبر في أحد شوارع بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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