«متحدث البيئة»: لم نعلن أي ضوابط رسمية حول التخييم

أكد أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضعها
أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام.
وأشار المسيند، في بيان نشرته على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سيتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.
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