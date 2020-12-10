الدفاع تعلن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد رجال للفترة الأولى لعام 1442 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1442/04/28 هـ.

ويشترط لتقديم:

- سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

-لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

- لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة. - لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

- أن يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160سم.

- أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

- يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

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