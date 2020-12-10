السعودية اليوم / سمو أمير جازان يفتتح المرحلة الأولي لمشروع منتزه الدرب العام



الدرب 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، المرحلة الأولي لمشروع منتزه محافظة الدرب العام ، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع سموه لإيجاز من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن المشروع الذي يقع على مساحه قدرها 81759 مترا مربعا و تبلغ تكلفته الإجمالية 8.300.000 ريال، ويحوي العديد من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية، وممشىً رياضيا بطول يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائيا ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدرجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي و مدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع، ومنطقه مخصصة لركوب الخيل بمساحة 10000 متر مربع ، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع لألعاب الأطفال ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأكد سمو أمير منطقة جازان في ختام الافتتاح أهمية المشروع في خدمة أهالي الدرب وزوار المحافظة موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من المسؤولين.

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21:55ت م

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