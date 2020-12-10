عقوبات أمريكية في الطريق لتركيا.. والسبب "إس 400"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان، مطلعان الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.



وذكرت المصادر لرويترز، أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وهددت الولايات المتحدة مرارا تركيا بـ"عواقب وخيمة" بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس-400".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان إن "علاقات البلدين قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ".

وأضاف هوفمان، في تصريحات صحفية، أن "نظام إس-400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وكان حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجه رسالة شديدة اللهجة لتركيا بعد تقارير بشأن استخدم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" خلال تدريبات للمرة الأولى، محذرا من تلك الخطوة.

وقالت متحدثة باسم الحلف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت: "هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف".

وأعربت عن قلق الحلف حيال تلك التقارير، مطالبة أنقرة بالبحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وأكدت عدم إمكانية دمج نظام "إس-400" مع النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أن اختبار النظام من خلال تركيا سيكون أمرا مؤسفا.

وكانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود.

وسبق أن استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.

يشار إلى أن نظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.