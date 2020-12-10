شكرا لقرائتكم خبر اختيار «فيليب تيناري» قيما فنيا لبينالي الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت مؤسسة «ثنائيات الدرعية» أمس المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر (UCCA) فيليب تيناري، قيما فنيا لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن «بينالي الدرعية» ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر وتقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال نحو 70 فنانا محليا ودوليا.

ويعد تيناري من أهم القيمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل «ArtReviews» ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا في مجال الفن المعاصر. ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد. وتحمل مسيرته العملية تقييم 70 معرضا فنيا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز (UCCA) للفن المعاصر، التي عرض فيها أعمالا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائري المركز الذين يقدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويعرف مركز UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحسانا مثل معرض «بيكاسو - ولادة عبقرية» وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز UCCA Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح UCCA Edge في شنجهاي عام 2021م.