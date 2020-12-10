استحداث 5 برامج دراسات عليا بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس إدارة جامعة الملك خالد 5 برامج دراسات عليا جديدة في مجالات الصيدلة والتربية وإدارة الأعمال. وأوضح أمين المجلس المكلف الدكتور سعد بن دعجم أن المجلس ناقش خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة، عددا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات، ومنها الموافقة على إعادة تشكيل هيئات تحرير عدد من مجلات الجامعة. كما وافق على خمسة برامج دراسات عليا جديدة. كما وافق على خمسة برامج دراسات عليا جديدة.

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