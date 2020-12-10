تطبيقات حديثة للمركبات الأمنية في القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، التطبيقات الحديثة للمركبات الأمنية بشرطة المنطقة.

واطلع الجميع على تفاصيل التطبيقات الحديثة للمركبات الأمنية والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال عبر تفعيل الأنظمة والتطبيقات الأمنية داخل المركبات والتي يتم العمل بها وفق أنظمة وزارة الداخلية، إضافة إلى برامج التطبيقات الأمنية المحمولة ومراحل تطور نظام إدارة البلاغات بالمنطقة وشاشة الاستفسارات عن المركبات ونظام «ميدان ويب» و»كلنا أمن» وغيرها من أنظمة حديثة.

كما تفقد سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحد، مستمعا من قبل رئيس اللجنة الأمنية الدائمة مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي عما تؤديه الأجهزة الأمنية من مهام ومسؤوليات وتقنيات حديثة يجري من خلالها استقبال البلاغات ومتابعة الحالات الأمنية عبر وحدات عمل نموذجية تشمل منظومة متكاملة من أجهزة التحكم والاتصال والمتابعة، وما يجري تقديمه من خدمات أمنية للمواطن والمقيم.

ونوه أمير القصيم بما تقدمه القطاعات الأمنية من منجزات متوالية تعكس فخرا واعتزازا للوطن والمواطن، مثمنا ما يلقاه القطاع الأمني بالمنطقة من دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتوجيه وزير الداخلية.

وقال: رأينا اليوم كيف يباشر رجل الأمن عمله وبحثه عن المعلومة عبر أجهزة تقنية حديثة، عبر تلك التطبيقات التي أحدثت نقلة نوعية تقنية وأسهمت في التخفيف على غرف العمليات والبلاغات التي تأتيها وأصبحت المعلومات تباشر من الميدان في جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة «.

حضر تدشين التطبيقات وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، وقادة أفرع الأمن العام ومديرو الجهات العسكرية والأمنية بالمنطقة.