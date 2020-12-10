شكرا لقرائتكم خبر مبادرات شخصية ترمم 13 موقعا أثريا بجهود ذاتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهمت مبادرات شخصية في ترميم 13 موقعا أثريا بربوع المملكة، من بينها مساجد أثرية وقلاع تاريخية وقصور وأبراج ضاربة في القدم تختزن قصصا وروايات تشكل في مجملها رموزا ثقافية لحقب زمنية مهمة في تاريخ الحضارة الإنسانية، وتؤكد في الوقت ذاته على عمق الإرث الحضاري للجزيرة العربية.

وإلى جانب ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذه المواقع، شارك مواطنون في مختلف مناطق المملكة في جهود رعاية المواقع والمباني الأثرية بمبادرات شخصية ساهموا من خلالها بترميم المباني والقصور الأثرية والقلاع التاريخية، وشملت جهودهم ترميم مبان ذات استخدامات متنوعة كالمساجد التاريخية والقصور السكنية، والمباني الحكومية، والقلاع العسكرية، والمخازن والأبراج، وجاءت في مجملها كمساهمة شخصية من مواطنين مهتمين بالتراث الثقافي ويرغبون في خدمته.

من المواقع الخاضعة للترميم (مكة)

وتلتقي هذه الجهود الذاتية مع العمل المؤسسي الذي تشرف عليه هيئة التراث وتسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون مع المهتمين بالتراث الوطني من مختلف مناطق المملكة، وتشجيع ودعم الفاعلين من أفراد أو مؤسسات للمساهمة في تطوير قطاع التراث في المملكة.

من المواقع الخاضعة للترميم (مكة)

وفي حائل رمم سعود الشمري «قصر ومتحف النايف التراثي» الذي يعد أحد أقدم البيوت الطينية ويعود بناؤه إلى عام 1171هـ، وكان مضيافا للمسافرين من حائل إلى الجوف والعكس، ليتم تحويله إلى متحف ليصبح معلما بارزا في منطقة حائل - مدينة جبة التاريخية - بما يضمه من قطع أثرية تزيد على 2165 قطعة. فيما تولى سلطان الشمري ترميم «مبنى الجمارك في قرية لوقة» التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، المعروف بمبنى المالية «الجمارك» والذي كان مركز التبادل التجاري خلال فترة بداية الحكم السعودي، فيما لا يزال بناؤه قائما على طرازه القديم.

من المواقع الخاضعة للترميم (مكة)

ولم تغب هذه المبادرة عن أحمد المشنوي وأولاده الذين بادروا بترميم قرية الشيبا التراثية بمحافظة فيفا، والتي تتكون من عدد من المباني الحجرية مختلفة المساحات والاستخدامات يتوسطها برج أسطواني يبلغ ارتفاعه 9 أمتار تقريبا، فيما توزعت المباني الأخرى ما بين الاستخدام السكني وحظائر للمواشي ومخازن للحبوب.

أما «قصر الصميدع» في نجران الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 200 عام؛ فتولى ترميمه مهدي دوحان، وأسرة آل دوحان، وبمساهمة كل من سعود الزهراني، ورثة عبدالله بنيان، محمد القنوت، الدكتور محمد جماح، علي سرحان، وسعيدة غرسان، جرى ترميم المباني التراثية وحصون «قلعة بخروش بن علاس» بقرية الحسن بالباحة، فيما رمم نواف الفندي المبنى الأثري بقرية قرقر بمحافظة القريات بالجوف، والذي يعرف بـ»قصر بندر الفندي» الذي تم بناؤه عام 1340هـ.

أبرز المواقع الخاضعة للترميم بمبادرات شخصية:

قصر الماضي التاريخي

كان مقرا للإمارة - بروضة سدير - في منطقة الرياض ويعود تاريخ بنائه إلى 1230هـ

بادر بترميمه أبناء محمد وعبدالعزيز الماضي

بيت الشربتلي بجدة التاريخية

بناه الشريف عبدالإله مهنا العبدلي عام 1335هـ، ويمتاز بطرازه المعماري الفريد ووجود رواشين تاريخية مميزة

يتميز بوقوعه داخل حدود «جدة التاريخية» المسجلة في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

بادر بترميمه رجل الأعمال محمد شربتلي وابنه سيف الإسلام

دار الزمعي

بقيت مهجورة بالمنطقة التاريخية بينبع لأكثر من 45 عاما

بدأت أسرة الزمعي بترميمها عام 2015م

بيت الزنيدي التراثي

يقع وسط نخيل محافظة عنيزة بمنطقة القصيم

يعد من أشهر النزل الريفية لكونه بني قبل 200 عام.

بادر بترميمه يوسف الزنيدي

فندق الكوت

يقع ضمن مبان أثرية في محافظة الأحساء

بجوار مسجد الدبس المقابل لقصر إبراهيم التاريخي في حي الكوت بمدينة الهفوف

بادر بترميمه عبدالعزيز العبدالقادر وتحويله إلى فندق تراثي

قصور أبوسراح

عبارة عن 3 قصور تقع على بعد 16 كلم من مدينة أبها

تتميز بإطلالات ساحرة على كامل المنطقة المحيطة بها، لكونها مبنية على سفح أحد جبال عسير

بادر بترميمها عبدالعزيز أبوسراح

قصر الرمان