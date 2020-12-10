شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يوضح التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر.

و قال " المطلق " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" يجب أن يصلي الظهر أولا لأن صلاة العصر وقتها مديد والظهر تجمع إلى العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر ".

وكان المطلق نصح زوجة قالت إن زوجها يتضجر ويمنعها من رعايتها لوالدتها المقعدة والتي تحتاج لعناية دائمة، بأن تسعى إلى إبقائها معها في المنزل أو تسكن إلى جوارها.

وأشار إلى أن بعض الزوجات تجلس عند والدتها نصف الأسبوع وتترك منزلها، وهذه فترة طويلة، مبينا أن المرأة إذا تقدمت في السن يجب إحضار عاملة منزلية عاقلة تجلس معها، ويتناوب أبناؤها وبناتها في زيارتها.