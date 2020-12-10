شكرا لمتابعة خبر عن صحة القريات تعلن آلية رصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت صحة القريات آلية متابعة ورصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق سناب شات، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة.

وأوضحت صحة القريات أن المراقبة والمتابعة اليومية لكل ما ينشر في خرائط سناب شات من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتجمعات، عطفا على متابعة حسابات المؤثرين والمشاهير في المحافظة وقراها، مع توثيق لأي شخص لا يلتزم بتغطية الفم والأنف وبالتباعد الاجتماعي والجسدي، ورصد مظاهر الاكتظاظ والتزام وتحديد نوع ومكان المخالفة.

وأضافت أنها ترفع المخالفات مباشرةً مع مواقعها، حيث ستكون متابعة المخالفات في المولات والأماكن العامة والحدائق والمساجد والمستشفيات والمناسبات، وسيتم فرزها وإرسالها إلى الصحة ثم إرسالها إلى الأمن والسلامة ثم متابعة موضوع تصعيدها إلى مقام الإمارة.

ودعت صحة القريات الجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية تحقيقًا للمصلحة العامة.