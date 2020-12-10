شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مقتل رئيس بلدي بريدة: "قتل داخل غرفة نومه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حداً ، بحق صاردار عبدالله الموسى سوري الجنسية والمواطنة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع لقتلهما رئيس بلدي بريدة إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن ، وهو زوج الجانية .

وتعود الأحداث عندما ورد بلاغ من أحد العمال بعد اكتشافه جثة رجل ملقاة على الأرض داخل أحد المستودعات تحت الإنشاء شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم ، وعند مباشرة الحالة تبين أنها تعود لإبراهيم الغصن، رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة.

وتبين أن الجاني هو أحد أقارب زوجته من الجنسية السورية ويقيم في ألمانيا، حيث تم الاتفاق معه على التخلص من المغدور به.

وتواصلت التحقيقات إلى أن القتيل قُتل في منزله وتحديداً في غرفة نومه حيث تم الإجهاز عليه ضرباً حتى الموت، وتم نقل الجثة لموقع قريب من منزله، وألقي هناك. وقد قامت زوجة الغصن بإخفاء آثار القتل من منزل القتيل.

وضبطت الجهات الأمنية القاتل عبر الكاميرات الموجودة في المواقع التي سكن فيها، ومن بينها إحدى الشقق القريبة من منزل الغصن.