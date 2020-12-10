شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 40 مركبة تويوتا لخلل في خرطوم الفرامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة, اليوم الخميس، استدعاء 40 مركبة تويوتا "Fortuner Innova" 2020 لخلل في خرطوم الفرامل. أعلنت وزارة التجارة, اليوم الخميس، استدعاء 40 مركبة تويوتا "Fortuner Innova" 2020 لخلل في خرطوم الفرامل. ‏وأوضحت التجارة أن ‎استدعاء السيارات لخلل في خرطوم الفرامل قد يؤدي إلى ضعف استجابة الفرامل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ووجهت الوزارة مالكي هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط هنـــــــــا، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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