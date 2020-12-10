شكرا لمتابعة خبر عن 3 حالات يُعاقب عليها مستفيد "التأمينات" بسبب البيانات الخاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى 3 حالات يُعاقَب عليها في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

وشملت الحالات: إذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة قاصدا إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ 2000 ريال وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة، وإذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.

وتضمنت الحالات: في نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

وأبانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية:" عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير "، لافتة إلى أنه يمكن للمشتركين طباعة شهادة إلكترونية بمستحقاتهم الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.