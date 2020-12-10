مدير صحة الطائف يدشن العربة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الخميس، العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي وفرتها وزارة الصحة.

واطلع القحطاني على التجهيزات الحديثة التي زودت بها العيادة المتنقلة، واستمع إلى شرح عنها قدمة الدكتور أحمد المالكي، مدير إدارة البرامج الصحية.

واوضح المالكي أن العربة تتكون من قسم للاستقبال وقسم للفحص؛ حيث يتم استقبال السيدادت وتسجيل بياناتها الشخصية والمعلومات المطلوبة، وإحالتها إلى قسم التحضير والتصوير بالماموغرام ومن ثم إرسال الصور إلى مركز البيانات المركزي ومركز القراءة المركزية؛ لتتم قراءتها خلال فترة وجيزة ويتم إبلاغ المرأة بالنتيجة من قبل مشرفة العيادة وإعطاء الموعد للتحويل للعيادة المتوافرة بالمستشفى المرجعي بنفس الاتصال.

وأكد المالكي أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد بنسبة كبيرة في عملية المعالجة، مبينًا أن العربة المتنقلة ستخدم محافظة الطائف والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أشاد مدير صحة الطائف بالتقنيات التي تحتويها العربة المتنقلة للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، مبينًا أن وزارة الصحة تحرص كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأمراض لا سمح الله.