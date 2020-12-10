وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واستعرض الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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