استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
واستعرض الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية ونظيره المالديفي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين
الجبير يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع مسؤول بالخارجية الفرنسية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.