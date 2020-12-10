السعودية اليوم / تعليم جدة يدشن ملتقى الشؤون المدرسية "عن بعد"



جدة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

افتتح مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم ، "عن بعد" فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية تحت شعار "نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات" ، بمشاركة 400 من القيادات المدرسية المختلفة ومنسوبي مكاتب التعليم.

ويهدف الملتقى لدعم أداء القيادات المدرسية في الميدان التعليمي بما يعزز جودة وتميز الخدمات المقدمة من إدارات الشؤون المدرسية من خلال طرح موضوعات متعددة وشاملة.

وخلصت توصيات الملتقى إلى التوسع في الفصول التقنية لدعم عملية التعليم عن بعد ، والعمل على تطوير بوابة التجهيزات المدرسية بما يتوافق مع المستجدات وحاجة المستفيد ، مع الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية تمشياً مع رؤية المملكة 2030.

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20:08ت م

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