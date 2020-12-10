السعودية اليوم / تأكيد أممي على أهمية وضع حقوق الإنسان في صميم جهود التعافي من كورونا



الأمم المتحدة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عقد العزم، في يوم حقوق الإنسان وكل يوم، على العمل معا، بوضع حقوق الإنسان في طليعة جهودنا وصميمها، من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل للجميع.

جاء ذلك في رسالة غوتيريش، بمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي يركز هذا العام على جائحة كوفيد-١٩ والحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية في جهود التعافي، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 عززت من حقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان تضر الجميع، وأن قوانين حقوق الإنسان العالمية يجب أن تحمي الجميع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الحاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق، مثل التغطية الصحية للجميع، بغية التغلب على هذه الجائحة وحماية أنفسنا من أجل المستقبل.

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19:54ت م

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