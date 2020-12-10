- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سعر النفط يقفز أكثر من 3% وبرنت يتجاوز 50 دولارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعر النفط يقفز أكثر من 3% وبرنت يتجاوز 50 دولارًا
لأول مرة منذ 4 مارس 2020 أي قبل تفشي كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الخميس، بنسبة 3.1 في المائة لتتداول عند 50.4 دولار للبرميل لأول مرة منذ 4 مارس 2020 أي قبل تفشي كورونا.
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 3.3 في المائة لتتداول عند 47 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
و15 يوليو الماضي، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة “أوبك+”، التي ستبدأ مطلع أغسطس، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميًا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميًا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالًا في الشهور الماضية.
و6 يونيو الماضي، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النفط يقفز أكثر من 3% وبرنت يتجاوز 50 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.