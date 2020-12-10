سعر النفط يقفز أكثر من 3% وبرنت يتجاوز 50 دولارًا

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الخميس، بنسبة 3.1 في المائة لتتداول عند 50.4 دولار للبرميل لأول مرة منذ 4 مارس 2020 أي قبل تفشي كورونا.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 3.3 في المائة لتتداول عند 47 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

و15 يوليو الماضي، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة “أوبك+”، التي ستبدأ مطلع أغسطس، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميًا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميًا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالًا في الشهور الماضية.

و6 يونيو الماضي، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يوليو المقبل.

