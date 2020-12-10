الشورى يحسم بالتصويت تعديل نظام العمل والتعليم الالكتروني الأسبوع المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحسم مجلس الشورى خلال جلساته الأسبوع المقبل عبر الاتصال المرئي وجهات النظر حيال مقترح تعديل نظام العمل وتقرير المركز الوطني للتعليم الالكتروني.

وفي سياق أعمال جلسة الاثنين المقبل، من المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام المالي 1440 / 1441هـ، فيما يناقش ضمن جدول أعماله لذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح لتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ؛ المقدم استنادا إلى المادة الـ(23) من نظام المجلس التي تمكن المجلس من تعديل نظام نافذ، حيث عكفت اللجنة خلال الفترة الماضية على دراسة المشروع المقترح وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

ويناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 / 1441هـ .

ويدرس في ذات الجلسة تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440 / 1441هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 / 1441هـ .

ويصوت في جلسة الثلاثاء المقبل على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ.

على جدول أعمال الشورى: