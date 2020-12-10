شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام: «واس» واكبت المستجدات بموثوقية وموضوعيةطابع تذكاري وبطاقة بريدية يوثقان قصتها خلال نصف قرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة الأنباء السعودية أمس الطابع التذكاري والبطاقة البريدية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها، وذلك برعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور ماجد القصبي، وحضور رئيس الوكالة عبدالله الحسين، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، في مقر (واس) الرئيس بالرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف على أن مسيرة (واس) التي امتدت لخمسة عقود كانت حافلة بالمتغيرات على الصعيد المهني والتقني، واكبت خلالها مستجدات الإعلام محتفظة بمرتكزات رسالتها الإعلامية القائمة على الموثوقية والموضوعية في المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

وأزجى الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم غير محدود لمنظومة الإعلام السعودي ولوكالة الأنباء السعودية لتكون في مصاف وكالات الأنباء الدولية، متمنيا مزيدا من التقدم لـ(واس) في ظل ما يشهده العالم من تقدم مذهل في تقنيات الاتصال التي أحدثت طفرة كبيرة في حجم تبادل المعلومات بين الشعوب بمختلف لغاتهم وجنسياتهم، وكان لها الأثر البالغ في رفع مستوى أداء أجهزة الإعلام المعاصرة.

من جهته قدم رئيس وكالة الأنباء السعودية شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف على تشريفه إطلاق الطابع التذكاري والبطاقة البريدية لـ(واس)، مبينا أن ذلك يسجل في تاريخ مسيرتها، وقال «إن الطابع والبطاقة تضمنتا صورة لمبنى (واس) الجديد الذي دشن في مايو عام 2016م بحي الصحافة شمال مدينة الرياض، وصمم على شكل ترددات الموجة المقتبسة من البث الإعلامي».

3 مبان رئيسة بمقر (واس)