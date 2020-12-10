وزير الخارجية ونظيره المالديفي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.
وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره المالديفي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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