«المنصوري» يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

حصد الصقار السعودي محمد المنصوري كؤوس مهرجان الملك عبدالعزيز؛ حيث تصدر خمسة أشواط نهائية بمسابقة الملواح، في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته الثالثة، والتي أقيمت اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المنصوري قد حقق المراكز الأولى مستعينًا بصقوره، وهي إنتاج مزارع سعودية، ليثبت قدرة هذه الصقور على المنافسة، ويمكن الاعتماد عليها في تحقيق الألقاب والبطولات العالمية.

وحقق الصقار السعودي الكأس في فئة شاهين فرخ محترفين، بعد أن قطع صقره مسافة الملواح (الدعو) 400 متر في 21 ثانية و825 جزءًا من الثانية، وكأس شوط جير شاهين فرخ، بصقره "ظن"، الذي اجتاز السباق في 19 ثانية و 495 جزءًا من الثانية، كما حصد كأس جير شاهين قرناس للمحترفين، وحاز صقره "مذخور" المركز الأول فيه، بزمن 19 ثانية و 204 أجزاء من الثانية.

كما حقق المنصوري كأس الحر فرخ للمحترفين، حين حقق ست مراكز ضمن السبعة الأولى الفائزة في السباق، وحقق أولها صقره "أبشر R" السابق في 22 ثانية و170 جزءًا من الثانية، كما حقق المركزين الأول والثاني في شوط حر قرناس محترفين، بصقريه سمران وجمران، وحصد الأول كأس الملك عبدالعزيز بزمن 21 ثانية و189 جزءًا من الثانية.

كما حاز الصقار محمد بن برغش المركز الثالث في شوط شاهين قرناس محترفين، بصقره "عليا"، الذي حقق زمن 22 ثانية و365 جزءًا من الثانية، وحقق الخامس في شوط جير تبع فرخ للمحترفين، بصقره "حربة" الذي قطع مسافة السباق في 22 ثانية و931 جزءًا من الثانية، وكذلك محققًا المركزين الثالث والخامس في شوط جير تبع قرناس للمحترفين، بصقريه "أسود" و"حرب"، وحقق الأول زمن 20 ثانية و331 جزءًا من الثانية.

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