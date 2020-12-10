الحميدي يتفقد سير أعمال مشاريع خميس مشيط

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عددا من المشاريع في خميس مشيط، حيث قام بزيارة إلى البلدية، وكان في استقباله رئيس البلدية محمد الحويطي. وهدفت الزيارة إلى تفقد ومتابعة الأعمال والمشاريع ميدانيًا، وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من البلدية، إلى جانب مناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية، التي تتطلبها تنمية المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الحميدي، أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات، التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، مشيدًا بخطط العمل التي عملتها بلدية خميس مشيط، بما يتوافق مع طبيعة المشاريع والموارد المالية. وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة على عددٍ من المشاريع البلدية والتنموية المتنوعة في خميس مشيط، واعدًا بتذليل الصعاب ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام، وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة، بالمحافظة والمراكز التابعة، لها من خلال الفرق الرقابية اليومية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

كما عبر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، لما يوليه للبلدية ومنسوبيها من اهتمام بالغ، ولحرصه ومتابعته الدائمة التي كان لها الأثر البالغ في تذليل الصعاب، والمضي قُدمًا نحو خدمات بلدية مميزة، مؤكدًا أن البلدية تسابق الزمن لتفعيل وتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها، وإعادة تأهيل وصيانة المرافق العامة بجهودها الذاتية، حيث تم توزيع وهيكلة فرق وعمالة البلدية، وإعادة تنظيمها لتحقيق تلك الأهداف، وفق أفضل الاشتراطات والمعايير.