أمانة منطقة عسير تستكمل إجراءات فتح أحد الطرق بعد شكوى مواطن

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذ الإجراءات النظامية لفتح أحد الشوارع بمدينة أبها، وذلك بعد أن تقدّم مواطن بطلبٍ بفتح أحد الطرق بحي النميص، وقدّم معطياته للموقع، وبعد شخوص أمين المنطقة ومدير الرقابة على الموقع وتحديده، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذ الإجراءات النظامية لفتح الشارع واعتماد المعطيات. وفي ذات السياق، أنهت أمانة المنطقة، أعمال فتح الطريق وإزالة المُخلفات التي تعيق الحركة، وأصبح جاهزًا بعد اكتمال أعمال التجهيز والتأهيل، واستكمال أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة، ضمن خطة الأمانة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة. ومما يُذكر أن شكوى المواطن لاقت ترحيبًا من الأمانة، حيث إن المواطن قدم مسوغاته المنطقية، بحكم أنه من سكان الحي، وبعد معاينة الموقع من قبل الأمين، وباستعراض جميع المخططات المعتمدة للحي، اتضح أنه شارع معتمد نافذ تم تغير مناسيبه، وأُغلق ببعض العوائق الترابية.



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